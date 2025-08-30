ألمانيا ترفض فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل في الوقت الحالي

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم السبت، أن برلين لن توافق "في الوقت الحالي" على مقترح المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأضاف فاديفو خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، أن مقترح عقوبات المفوضية الأوروبية يتطلب تمرير دعم "الأغلبية المؤهلة" في مجلس الدول الأعضاء، أي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تُمثل مجتمعة ما لا يقل عن 65% من سكان الدول الأعضاء المشاركة. ولم يتبقَّ سوى دعم من ألمانيا وإيطاليا.

وتؤيد جميع الدول الكبرى الأخرى في الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأصغر، هذا الإجراء العقابي، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وقال فاديفول إن التعليق المقترح للتعاون مع إسرائيل في إطار برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون يوروب" هو إجراء لن يكون له على الأرجح أي تأثير على عملية صنع القرار السياسي، أو على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحًا أن ألمانيا لذلك غير مقتنعة تمامًا بهذه المقترحات.

وأكد الوزير أن ألمانيا، يتابع "بدلا من ذلك، تفرض قيودًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، وقال: "أعتقد أن هذا إجراء مُحدّد الهدف، وهو بالغ الأهمية والضرورة"، مضيفًا أن هذا الإجراء يمس تحديدًا التدخل العسكري، مشيرًا في المقابل إلى أن التعاون العلمي مفيد.