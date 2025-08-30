صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 66 شهيدًا و345 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,371 شهيدًا و159,835 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ولفتت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغ 11,240 شهيدًا و47,794 إصابة.

وفيما يخص شهداء لقمة العيش، أفادت صحة غزة باستقبال المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 15 شهيدًا و206 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,218 شهيدًا وأكثر من 16,434 إصابة.

وذكرت أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا.