أضرب ما يقرب من 10 آلاف عامل في فيلادلفيا، ممن يجمعون القمامة، ويردون على مكالمات الطوارئ، ويقومون بصيانة المسابح في المدينة، ويؤدون وظائف أخرى، عن العمل، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار مفاوضات متعلقة بالعقود.

وأعلن مجلس المنطقة 33 التابع للاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات، عن تنظيم الإضراب على صفحته على منصة "فيسبوك" صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال: "فلتثبتوا على موقفكم".

ومن جانبها، قالت رئيسة البلدية شيريل باركر، إن المدينة ستعلق جمع القمامة من المنازل، وستغلق بعض المسابح، وتخفض ساعات عمل المراكز الترفيهية، ولكنها تعهدت بالحفاظ على سير العمل في المدينة.

ويشار إلى أن أفراد الشرطة ورجال الإطفاء لا يشاركون في الإضراب.