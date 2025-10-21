تأكيدا لما انفردت بها "مال وأعمال الشروق" في عددها الصادر الأحد قبل الماضي في نسختها الورقية، أعلنت شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية، التابعة لشركة دله البركة القابضة، عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع شركة بالم هيلز للتعمير، لتطوير أرض بمساحة 97 فدان تقع في شرق القاهرة، تهدفان من خلالها إلى تطوير مجتمع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات يلبي الطلب المتزايد على الوجهات السكنية عالية الجودة في شرق القاهرة.

وكانت "الشروق" قد انفردت بتفاصيل تلك الشركة، التي يمكن الاطلاع عليها من هنا.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، صرح المهندس عبد العزيز يماني الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة أن هذه الشراكة تعكس ثقتنا في الاقتصاد المصري وقطاعه العقاري، وكذلك في شركة بالم هيلز كشريكٍ إستراتيجي، ونتطلع معًا إلى إنشاء وجهة حيوية تساهم في إثراء المشهد العمراني في شرق القاهرة.

وتؤكد هذه الشراكة التزام مجموعة دله البركة وشركة بالم هيلز للتعمير بدعم النمو الاقتصادي والمساهمة في مشاريع تطوير مستدامة في مصر.

وتقع الأرض فى التجمع السادس شرق القاهرة وحصلت عليها دلة البركة، بجانب أرض أخرى مساحتها 400 فدان من الحكومة المصرية عوضًا عن أرض مساحتها 4 ملايين متر كانت تمتلكها فى منطقة علم الروم بالساحل الشمالى.

تعد مجموعة «دلة البركة» القابضة إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية السعودية التى تعمل فى مصر، وتمتلك استثمارات فى 10 قطاعات، أبرزها التطوير العقارى والسياحى والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية.

وفى نوفمبر الماضى، وقعت بالم هيلز للتعمير، اتفاقية شراكة مع شركة دلة للتطوير العقارى والتخطيط العمرانى السعودية، وذلك لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات فى مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، على أن تستحوذ «بالم هيلز» على 60% من حصة الشركة الجديدة، و40% لصالح «دلة العقارية»، كما تشمل الشراكة مجالات متعددة لتعزيز البنية التحتية التعليمية مستهدفًا بناء 15 مدرسة دولية على مدى العقد المقبل فى المملكة، لتعزيز جودة الحياة للمجتمع السعودى، بالإضافة ا لى إقامة شراكة فى أعمال المقاولات.

تمتلك «بالم هيلز» مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالى، وتستهدف فى مشروعاتها الطبقة فوق المتوسطة. كما أن لديها محفظة أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 35 مليون متر مربع، منها أكثر من 20 مليون متر مربع موزعة على مناطق مختلفة من مصر.