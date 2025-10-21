وثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف عسكري إسرائيلي متورط بإبادة غزة

• عرضت في تحقيق صحفي لبرنامج "ما خفي أعظم" بقناة الجزيرة القطرية، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي

كشف تحقيق بثته قناة "الجزيرة" القطرية، مساء الاثنين، عن "وثيقة مسربة" تضم أسماء 30 ألف عسكري إسرائيلي متورط في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

واستعرض برنامج "ما خفي أعظم"، الذي يقدمه الصحفي تامر المسحال، هذه الوثيقة على الشاشة، وقال إنها مسربة وتضم أسماء وعناوين ورتب 30 ألفا من الطيارين والعسكريين والفنيين في سلاح الجو الإسرائيلي.

وأكد المسحال في برنامجه أن هؤلاء العسكريين "منخرطون في الحرب على غزة وأودت غاراتهم بحياة عشرات الآلاف من المدنيين في القطاع".

فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع.

وانتهت هذه الحرب باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري إلا أن تل أبيب خرقته 80 مرة.

وجاء الاتفاق استنادا إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بجانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.