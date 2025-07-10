 ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند

أمير نبيل
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 4:52 ص | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 4:52 ص

سجل ليونيل ميسي هدفين قاد بهما فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه نيو إنجلاند بهدفين دون رد، في الدوري الأمريكي

وواصل النجم الأسطوري الأرجنتيني تعويض إحباط الخروج المُبكر من بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ليسجل للمباراة الرابعة على التوالي.

وأحرز ميسي هدفين في الدقيقتين 27 و38 ليقود ميامي للفوز بهدفين لهدف، بينما قلص كارلس جيل الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسجل ميسي هدفه الأول من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بينما أحرز الثاني من مرتدة سريعة وتمريرة بينية حصل عليها ليسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وواصل "ليو" تعزيز موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي مبتعدا بالفارق عن مواطنه جونزالو هيجواين حيث سجل ميسي هدفه رقم 35 بفارق 6 أهداف عن هيجواين.


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