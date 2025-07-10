شيكابالا يدعو للتضامن مع نجم الأهلي السابق

دعا محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، للتضامن مع إبراهيم سعيد مدافع الأهلي السابق، في أزمته الأسرية التي تسببت في خضوعه لعقوبة الحبس.

وعلى الرغم من انتقاد سعيد الدائم عبر منابر إعلامية، لشيكابالا ومطالبته له بالاعتزال لعدم تقديم الإضافة مع الزمالك، إلا أن الأخير دعا الوسط الرياضي للتضامن مع اللاعب الأسبق للقطبين.

وقال شيكابالا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره.. النهاردة، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه."

وأضاف شيكابالا: "الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة.. كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف.. وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الازمه أقوى من الأول".