الأمن يحقق في إصابة طبيب بطعنة في الرقبة داخل مستشفى بني سويف

تكثّف مباحث بني سويف تحريّاتها لكشف ملابسات العثور على طبيب شاب غارقًا في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي.

كان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على طبيب في العقد الثالث من عمره، مصابًا بطعنة في الرقبة، داخل المستشفى الجامعي، في ظروف غامضة لم تتضح ملابساتها بعد.

وتبيّن أن الطبيب يُدعى "ح. أ. م"، ويبلغ من العمر 28 عامًا، ويعمل بقسم النساء والتوليد، ويقيم بمنطقة مقبل الجديدة بمدينة بني سويف.

وعلى الفور، تم نقل الطبيب المصاب إلى قسم العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته، ثم نُقل إلى قسم الرعاية الحرجة، حيث خضع لملاحظة طبية دقيقة داخل غرفة العمليات.

وأفاد التقرير الطبي بأن الطبيب مصاب بطعنة في الجانب الأيسر من الرقبة، مع وجود نزيف نشط من الوريد الوداجي الخارجي ومن فروع الشريان السباتي الخارجي، وقد تم التحكم في النزيف.

من جانبها، كثّفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض الواقعة، حيث انتقلت قوة من المباحث إلى المستشفى لإجراء المعاينة وسماع أقوال الشهود، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.