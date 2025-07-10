 أرسنال يشترط 20 مليون يورو لرحيل لاعبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أرسنال يشترط 20 مليون يورو لرحيل لاعبه

أمير نبيل
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 5:04 ص | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 5:04 ص

دخل نادي بارما الإيطالي في مفاوضات مع أرسنال الإنجليزي من أجل ضم لاعبه البرتغالي فابيو فييرا.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما انتهت إعارته لبورتو البرتغالي، وينتظر عودته إلى صفوف أرسنال هذا الصيف من جديد.

وبحسب صحيفة "جازيتا" ديلو سبورت الإيطالية فإن بارما يرغب في الحصول على خدمات الجناح الهجومي لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال اشترط الحصول على 20 مليون يورو نظير الاستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ولعب فييرا 118 مباراة بقميص بورتو سواء قبل قدومه إلى أرسنال أو بعد عودته للفريق البرتغالي سجل خلالها 15 هدفا وصنع 24 هدفا.

أما بقميص النادي اللندني فقد لعب 49 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 أخرى.


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