أرسنال يشترط 20 مليون يورو لرحيل لاعبه

«مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته بلقاء تنظيمي مع مرشحي «الشيوخ 2025» بحضور قيادات الحزب

حريق سنترال رمسيس.. المنتج أحمد بدوي يتخذ الإجراءات القانونية ضد صفحات نسبت له تصريحات غير صحيحة

تغيير مرتقب في رسوم زيارة الآثار.. فئات جديدة للعرب والمصريين بدءًا من 2026