شهدت قرية اليعقوبية بريف إدلب شمال غربي سوريا، الأحد، افتتاح كنيسة "القديسة آنا"، للعبادة مجددا بعد انقطاع دام 14 عاما بسبب الحرب التي شهدتها البلاد.

وجرى افتتاح الكنيسة التابعة للطائفتين الرومية والأرمنية، بحفل حضره ضيوف قدموا من محافظات سورية مختلفة.

وأقيمت صلوات وطقوس دينية خاصة بهذه المناسبة، كما تم تقديم حلويات تقليدية للحضور.

وفي تصريح للأناضول، قالت آني هيكو التي حضرت حفل الافتتاح في ساحة قرية اليعقوبية، إن افتتاح كنيسة القديسة آنا بعد 14 عاماً جلب فرحة لا توصف.

وأضافت: "اليوم نحتفل معا بفرحة عودتنا إلى أرضنا وقريتنا وإلى معبدنا المقدس القديسة آنا في اليعقوبية".

من جانبها عبّرت رانيا هافام، الزائرة من حلب، عن سعادتها الغامرة بحضور حفل الافتتاح بعد غياب دام 14 عاما.

وتابعت: "أقيمت خلال الاحتفالات صلواتٌ وطقوس دينية، وتقاسم الحضور فرحة الافتتاح الروحية".

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر 2024 سيطرتها على سوريا، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.