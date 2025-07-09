«قد يزامل كريستيانو رونالدو» نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة جديدة بشأن وسام أبو علي

فجر مدحت عبد الهادي، نجم ومدرب الزمالك السابق، مفاجأة جديدة بشأن مستقبل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وسط تكهنات عديدة بشأن إمكانية رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء هذا الصيف.

قال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء "لدي معلومة أن ناديا سعوديا كبيرا، وهو على الأرجح نادي النصر السعودي، بدأ التفاوض لضم وسام أبو علي".

ويضم النصر السعودي بين صفوفه النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وجدد تعاقده مؤخرا حتى 2027 بعدما انضم بصفقة انتقال حر في ديسمبر 2022 بعد فسخ التعاقد مع مانشستر يونايتد.

أضاف "الأهلي والزمالك لا يعتمدان على لاعب واحد فقط، وإذا تلقى وسام أبو علي عرضا محترما يفيد اللاعب والنادي من الناحية المالية، فإن الأهلي قد يوافق على بيعه".

ويلعب وسام أبو علي بصفوف الأهلي منذ يناير 2024 عندما انضم من سيريوس السويدي، وارتبط اسمه بأندية خليجية في قطر والإمارات بعد تألقه في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وسجل أبو علي ثلاثية هاتريك في التعادل المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، ويتردد أن الأهلي لا يريد التفريط في المهاجم الفلسطيني بأقل من 10 ملايين دولار.