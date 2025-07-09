الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن نتيجة التظلم في مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج التظلمات المقدمة من المتقدمين في مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

وكان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 12 يونيو 2025، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.

كما أعلن عن الآلية الجديدة التي سيتبعها في إعلان نتائج مسابقات شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم، حيث أتاح لأول مرة الفرصة أمام المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني للجهاز، ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظتهم، حيث سيمنحهم الجهاز الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام من يقدم تظلمًا من هؤلاء الناجحين ولم يسفر تظلمه عن أحقيته في تغيير نتيجته؛ لتسجيل رغباته إذا أراد.