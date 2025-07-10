السفير حسام زكي يؤكد ثبات الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما حدث عقب السابع من أكتوبر 2023 لم يسبق أن شاهدناه، وذلك في ظل ما يجرى يوميا من إبادة جماعية وحصد للأرواح الفلسطينية على يد الآلة الإسرائيلية.

وأضاف السفير حسام زكي خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه عقب أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ لم يستشعر تغيرا في الموقف العربي الداعم بقوة للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ثبات الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والحق الفلسطيني، وخصوصا في ضوء ما يتعرض له أهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن الدعم العربي وإيمانه بالحق الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعد بمثابة صمام الأمان لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط.

وأوضح السفير حسام زكي أن هذه المفاهيم مستقرة ودائما يتم العمل من قبل الجامعة العربية على دعمها وتعزيزها في مواجهة الطرح الإسرائيلي المتشدد، الذي يتجاوز سواء الحق الفلسطيني أو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اعتبر السفير حسام زكي، أن بعض التصريحات تبدو وكأنها غير موجهة لك و إنما موجهة للداخل الإسرائيلي خصوصا أن علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل هي من المسلمات التي يدركها الجميع.

وأوضح السفير حسام زكي أن التفكير الإسرائيلي من أبرز سماته كما يبدو وكأنه بمعزل عن الجميع، في قفاعة بمفرده على هذا الكوكب، كما أنه ينتج عنه عادة أفكار في الأغلب تبدو مشوهة لكونها نابعة من عدم اكتراث لتفكير الآخرين، مؤكدا على أن الموقف العربي يظل رافض لجميع هذه التصريحات.

وفيما يخص جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن المؤشرات اليوم تبدو إيجابية للتوصل إلى وقف إطلاق النار خصوصا في ظل تصريحات و إصرار الولايات المتحدة، ذات الثقل والتأثير الكبير على إسرائيل.

وأضاف أن الأمر يبعث للتفاؤل شريطة أن يتم ترجمة هذا الإصرار الأمريكي على أرض الواقع، رغم أن يظل هناك شعور بالقلق إزاء احتمالات إفساد إسرائيل للأمر مجددا.