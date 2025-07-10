شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في فعاليات الاجتماع السادس لشبكة التعاون القضائي الأورومتوسطي "اليوروميد"، والمنعقد بمقر وكالة العدالة الأوروبية (يوروچست) بمدينة لاهاي الهولندية.

وذلك بحضور عدد من النواب العموم من دول حوض البحر المتوسط، في إطار دعم جهود التعاون الدولي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع مايكل شميدت، رئيس وكالة يوروچست، حيث تم بحث آليات تفعيل أطر التعاون القضائي المشترك، انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والوكالة في مارس الماضي.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تنظيم ورش عمل تخصصية مشتركة، تستضيفها مصر في مقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وتهدف إلى دعم البرامج التدريبية وتعزيز بناء القدرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وتبادل أفضل الممارسات في التحقيقات والتعاون القضائي الدولي.