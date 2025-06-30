وكيل مجلس النواب يعلن موافقته على قانون الإيجار القديم: العدالة المعطلة ظلم

- سعد الدين يشيد بدور المجلس بالتدخل في هذا القانون الشائك "رغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل".. والتعديل في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن

قال وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إن العدالة المعطلة ظلم، مؤكدًا موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "لجنة الإسكان بذلت جهدًا كبيرًا في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن".

وأوضح أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، وقال "نحن أمام قانون شائك، كل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه"، مضيفًا "نحاول تحقيق التوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم".

وأشار إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل.

وأكد أن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.



