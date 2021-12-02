صالح جمعة: تفاجأت بتجديد عقد شقيقي مع الزمالك وكنت أريد ضمه للأهلي

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تفاجأ صالح جمعة، لاعب وسط سيراميكا كيلوباترا، بتجديد عقد شقيقه مع نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه أراد ضمه للنادي الأهلي وقتما كان الحديث مفتوحا لرحيل علي معلول.

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور: «استيقظت من النوم وجدت عبدالله جمعة جدد عقده مع الزمالك».

وأضاف: «تفاجأت بكل تأكيد، وكنت اريد تعاقد الأهلي مع عبدالله لأن خبرته في افريقيا كانت قوية وكان ذلك وقتما كان الحديث عن رحيل علي معلول متداولا».

وأكمل: «ندمت على العودة من البرتغال لأنني كنت أملك عروضا جيدة ولكن مللت من الجلوس بمفردي».

وأتم صالح جمعة حديثه عن اختياره الافضل بين حسام غالي ومحمد النني.. قائلا: «غالي بالطبع أفضل رغم اني تشاجرت معه إلا أنه يظل أسطورة أهلاوية».