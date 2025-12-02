تصعيد في السويداء السورية بعد مقتل شيخ على يد الحرس الوطني

حذرت مصادر في محافظة السويداء بجنوب سوريا من تصعيد خطير بعد مقتل أحد وجهاء الشيوخ على يد قوات الحرس الوطني التابع لرجل الدين حكمت الهجري ووصول جثته إلى مستشفى السويداء فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور أدهم القاق من أبناء محافظة السويداء: "تعيش محافظة السويداء حالة من التوتر اليوم إثر إعلان مقتل الشيخ رائد المتني بعد يومين من اعتقاله على يد الحرس الوطني ".

وأضاف القاق، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "تنتشر عائلة المتني في عدد من المدن والقرى في محافظة السويداء ومنها مدينة شهبا وصلخد ومتونيه وجرمانا واعتقال الشيخ المتني وتصفيته بهذه الطريقة ينقل المحافظة إلى تصعيد خطير وسفك دماء وانتقام وهذا ما لا نريده ".

وأشار الحرس الوطني، في بيان أصدره ونقلته مصادر إعلامية محلية بالسويداء، إلى "معلومات مؤكدة وموثوقة تكشف عن مؤامرة دنيئة وخيانة عظمى، تورّطت فيها مجموعة من المتخاذلين والعملاء الذين باعوا ضمائرهم ورهنوا شرفهم، بالتنسيق مع حكومة الإرهاب في دمشق وبعض الأطراف الخارجية".

واعتبر البيان أن هذه "المؤامرة كانت تهدف إلى تنفيذ خرق أمني داخلي خطير يمهّد لهجوم بربري يستهدف أعراضنا ونساءنا وأطفالنا وأرضنا الطاهرة، مقابل حفنة من الأموال الملوثة بالخيانة".

كما ذكر البيان، أنه "تم كشف خيوط المؤامرة كاملة، وتحديد المتورطين والمشتبه بهم"، مشيراً إلى تنفيذ "عملية دقيقة وسريعة وحاسمة أسفرت عن إلقاء القبض على من وصفهم البيان بالخونة والمتآمرين وتسليمهم إلى القضاء المختص ".

وقالت مصادر محلية في محافظة السويداء ، لـ (د ب أ)، إن "جثمان الشيخ رائد المتني وصل فجر اليوم إلى مستشفى السويداء وعليه آثار تعذيب دون وجود أي معلومات وتقرير طبي من الفريق الطبي الذي كشف على جثه المتني ".

وأضافت المصادر: "هناك حالة من الخوف لدى عائلات الأشخاص الخمسة الذين تم اعتقالهم من قبل الحرس الوطني قبل يومين وربما تمت تصفيتهم كما جرى للمتني ".

وطالبت عائلات المعتقلين بـ "الكشف الفوري عن مصير أبنائها الذين تم اعتقالهم ".

وحسب مصادر إعلامية، يعد المتني شخصية دينية بارزة، وسبق أن كُلّف من قبل حكمت الهجري بحفظ الأمن والدفاع عن حقوق الأهالي، كما شغل موقعاً في المجلس العسكري الذي تشكّل عقب سقوط النظام العام الماضي ويثير مقتله داخل أسئلة واسعة حول حجم الخلافات الداخلية وتصدّع البنية المسلحة في السويداء.

وتشهد محافظة السويداء خلال الأيام الماضية حالة من التوتر على خلفية اعتقالات واعتداءات من قبل الحرس الوطني طالت عدداً من الأهالي بعد صدور بيان قبل أسبوعين حمل الشيخ الهجري مسئولية ما جرى في محافظة السويداء منذ 13 يوليو الماضي .