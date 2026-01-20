كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان ملابس نسائية والنقاب، لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته.

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 18 الجاري، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة إحدى السيدات، المقيمة بدائرة القسم، وسرقة منزلها بالإكراه.

وبسؤال كريمتها، قررت أنه أثناء تواجدها رفقة والدتها المتوفاة بالشقة محل سكنهما، فوجئتا بطرق باب الشقة، ولدى قيامها بفتح الباب، دلف شخصان يرتديان "ملابس نسائية ونقاب"، وقاما بالتعدي عليها ووالدتها بالضرب وتقييدهما، ما أسفر عن وفاة والدتها، واستيلائهما على بعض المبالغ المالية ومشغولات ذهبية، ثم لاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما نجل شقيقة المتوفاة، ونجل عمومتها.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لمرورهما بضائقة مالية، وعلمهما باحتفاظ المجني عليها بمشغولات ذهبية داخل منزلها. وأوضحا أنه حال قيامهما بتقييد المتوفاة، قامت بكشف النقاب عن وجه نجل شقيقتها، فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه.

وبإرشادهما، تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.