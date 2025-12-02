محافظ القليوبية يستقبل وفدا من البنك الدولي لتفقد إنشاءات المحطة الوسيطة في الخانكة

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من أعضاء البنك الدولي، وذلك في مدينة الخانكة؛ في إطار مشروع "إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية في القاهرة الكبرى" الممول دوليا.

هدفت الجولة إلى مناقشة الآلية العلمية والتقنية اللازمة للغلق الآمن والنهائي لمدفن أبو زعبل بالخانكة؛ لمنع الانبعاثات والروائح الكريهة وحماية البيئة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الموقع مستقبلا عبر مقترحات لمشروعات تنموية جديدة تخدم أهالي المحافظة.

شملت الجولة تفقد أعمال الإنشاء في المحطة الوسيطة (محطة المناولة) الجديدة التي تُنشئها المحافظة بمنطقة أبو زعبل، لتكون النقطة المحورية لتجميع القمامة لمدينتي الخانكة وشبين القناطر، تمهيدا لنقل القمامة عبر سيارات نقل كبيرة إلى المدفن القائم بمدينة العبور.

وأشاد الوفد بسير العمل المنجز الذي بلغ نسبة 80% من إجمالي المشروع المقام على مساحة 18 ألف متر مربع، مؤكدا أن المحطة صُممت لتكون منشأة متكاملة وفقا لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة دوليا، حيث تضم منصة تحميل وتفريغ رئيسية للنفايات، ومبنى إداري متكامل ومرافق خدمية للعمال، وورشة صيانة، ومظلة انتظار للمعدات، إلى جانب تجهيزات البنية التحتية الأساسية مثل محطة وقود، ومحطة كهرباء فرعية، وغرفة مولدات الديزل، وشبكة خدمات تشمل خزان حريق وصرف صحي.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي أهمية قصوى لتطوير منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات، وتسعى بخطى ثابتة نحو التخلص الآمن والفعال من القمامة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الحديثة التي تتماشى مع جميع المعايير الدولية والبيئية المعتمدة.

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع المشترك بين محافظة القليوبية والبنك الدولي يعد دليلا على التزام المحافظة بأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة ستساهم بفعالية في رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات بمدينتي الخانكة وشبين القناطر وتقليل التكاليف التشغيلية، ضمن خطة متكاملة للقضاء على الممارسات العشوائية في إدارة النفايات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، ودينيس ألبرت ماكلوغلين، نائب رئيس البنك الدولي، وستيفان جومبيرت، مدير إدارة مصر واليمن وجيبوتي، وشريف حمدي، مسئول أول المشروعات، ولوران ديبروكس، متخصص رئيسي في إدارة الموارد الطبيعية، وأمل فلتاص، أخصائي أول في التنمية الاجتماعية، وإيهاب شلبي، مهندس بيئي أول، ولاريسا لوي فاسكيز، مدير المعايير البيئية والاجتماعية، وعدد من كبار مسئولي البنك الدولي وفريق عمل مشروع تلوث هواء القاهرة الكبرى (GCCC)، على رأسهم الدكتور محمد حسن والدكتور محمد طنطاوي وولاء صلاح الدين، مسئول التواصل المجتمعي بالمحافظة.