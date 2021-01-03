زعيم المعارضة التركية: على أردوغان أن يعتذر لجميع نساء تركيا المحجبات

طالب زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتذار لنساء تركيا المحجبات، وذلك بعد تعليقات اعتبرت "مهينة" في حق النساء المحجبات العضوات في أحزاب المعارضة.

وشبّه أردوغان وجود نساء محجبات في اجتماعات حزب الشعب الجمهوري المعارض، بـ"عرض للنساء والأزياء"، مما أثار استياء كبيرا في أوساط الأتراك بشكل عام، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو: "ماذا تقصد بنموذج عرض؟ لا مشكلة من جهتكم، لكن عندما نرى هذه المظاهر من حزب آخر (غير حزب العدالة والتنمية الحاكم)، فهي عرض أزياء ونساء. على أردوغان أن يعتذر لجميع النساء المحجبات".

وتابع كليتشدار أوغلو: "لا يوجد إهانة للمرأة أكثر من هذه التعليقات. كلامك ليس صحيحا. ماذا تقصد بعارضة أزياء؟".

واعتبر زعيم أكبر حزب معارض أن أردوغان "يواصل إطلاق كافة أنواع الإهانات للأمة والمواطن، والنساء المحجبات وغير المحجبات".

ووجه كليتشدار أوغلو حديثه للرئيس التركي قائلا: "هذا أمر مؤسف. إنه خطيئة لفصل المجتمع، أليس كافيا ما تقوم به؟ فقط اصمت قليلا، توقف عن إهانة الناس".

وتابع: "كل من يقف إلى جانبك لطيف جدا، وكل من هو ضدك فهو عدو. نحن نعيش معا في هذا البلد. مكشوفات الرأس، محجبات، نساء، رجال، شباب. نحن نعيش معا. اتركنا. على الأقل دع هذه الأمة تبتسم في اليوم الأول من عام 2021. أنا حقا أتألم".

وكان الرئيس التركي، اعتبر في تصريحات له، أمس الجمعة، أن "وجود عدد قليل من النساء بالحجاب لحضور بعض فعاليات الحزب كعارضات أزياء من أجل الحصول على الأصوات".