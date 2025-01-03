خبير أمن معلومات: مصر لديها أكبر نظام حوسبة سحابية في الشرق الأوسط لمواجهة الاحتيال

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي ، إن الدولة المصرية افتتحت نظام الحوسبة السحابية الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويحتوي على أنظمة حديثة تساعد على اكتشاف الاحتيال من خلال استخدام أنظمة الذكاء الصناعي.

وأضاف خلال حواره على فضائية «النيل للأخبار»، أن هناك سابقًا كبيرًا ما بين الهاكرز والمتخصص في مجال التقنية، فالهاكرز يستخدم الذكاء الصناعي لتطوير أدواته واختراق البيانات، والمبرمج المتخصص يستخدم الذكاء الصناعي لتفعيل حماية البيانات بصورة أكبر.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لعدم وضع أي أشياء خاصة على الموبايل حتى لا يتم اختراقها، وفي حال وضع بعض الأمور الخاصة من الضروري أن يكون لديه البرامج الكفيلة بحماية هذه البيانات.

ونوه أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن اختراق الخزانة الأمريكية من خلال هاكرز صينيين، رغم أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر والأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

وأوضح أنه لا يوجد رادع حتى الآن للهاكرز، لأنهم في حال تطوير مستمر، ويستخدمون أحدث الأدوات لاختراق البيانات، مشددًا على ضرورة الحرص على البيانات الشخصية بصورة كبيرة حتى لا تخترق وتستغل بصورة سلبية من قبل البعض.

ورأى أن الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر يؤثر على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن استخدامات الذكاء الصناعي في الأمن القومي تبدأ من خلال البنية التحتية التكنولوجية لمواجهة أي اختراق، وهذا الأمر يُساهم في تأمين بيانات الدولة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك كوادر شبابية في البرمجة، مشيرًا إلى أن الدولة دربت ما يقرب من 400 ألف متدرب في مجال البرمجة، وفقًا لوزارة الاتصالات، وهذا الأمر مهم للغاية.