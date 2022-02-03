اتحاد اقتصادي ألماني: 99% من الشركات في بلادنا صغيرة ومتوسطة الحجم

قالت رادميلا لابوس، ممثل الاتحاد الاقتصادي الألماني الفيدرالي للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، إنها عقدت عدة اجتماعات "ناجحة" مع مسؤولين حكوميين وآخرين بالقطاع الخاص؛ للوقوف الاحتياجات والفرص المتاحة في قطاع المياه، تحضيرا للمشاركة الألمانية في معرض وتركس إكسبو، الذي يقام في مصر خلال مايو المقبل.

وأضافت لابوس، خلال المؤتمر التحضيري لمعرض وتركس إكسبو اليوم الأربعاء، أن الاتحاد- الذي تمثله- يضم مليون شركة ومصنع ويمتلك أكثر 60 مكتبا خارجي حول العالم.

وأشارت إلى أن 99% من الشركات بألمانيا من الفئة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتمثل هذه الشركات أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر 60% تقريبا من الوظائف، مؤكدة تأسيس أكثر من 300 ألف شركة جديدة سنويا في ألمانيا.