الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد مواصلة دعم الأردن نحو تحقيق أجندة الإصلاح

أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مواصلة دعم الحكومة الأردنية في سعيها نحو تحقيق أجندة الإصلاح.

جاء ذلك -حسب ما نشرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/- خلال لقاء مديرة الوكالة الأمريكية سامانثا باور الملك الأردني عبد الله الثاني؛ لمناقشة شراكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المستمرة مع المملكة الأردنية والتزامهما المشترك بأولويات التنمية الرئيسية في الأردن، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي واستدامة المياه.

وأشادت باور، بحسب البيان، بالشراكة الطويلة بين البلدين وشكرت الملك عبد الله على دعم بلاده للاجئين السوريين.

وبحث الجانبان مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في سبتمبر 2022 لمدة سبع سنوات، وأكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن مذكرة التفاهم هذه غير المسبوقة من حيث مستوى التمويل ومدته، هي شهادة على الشراكة الاستراتيجية القوية للحكومة الأمريكية مع المملكة الأردنية.

كما أشادت باور بالإصلاحات الحاسمة التي يعمل عليها الأردن بدعم من الولايات المتحدة، مؤكدة استمرار دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحكومة الأردنية في سعيها نحو تحقيق أجندة الإصلاح.