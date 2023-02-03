ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية: لا تقدم في مسألة إنشاء منطقة آمنة بزابوروجيا

قال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه لم يتم إحراز تقدم ملموس بشأن المشاورات حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية.

وأضاف أوليانوف وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: "لم يكن هناك تقدم كبير في سياق المشاورات حول إنشاء منطقة حماية آمنة نووية في زابوروجيه لسوء الحظ".

وأرجع أوليانوف هذا الوضع لعدم وجود رد فعل موضوعي من الجانب الأوكراني على مقترحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مشيرا إلي أن مدير عام وكالة الطاقة الذرية ينطلق من حقيقة أن إنشاء منطقة الحماية هو أولويته القصوى، لذلك يواصل العديد من الاتصالات حول هذا الموضوع.

وقال الدبلوماسي الروسي: "دعونا نرى كيف ستنتهي هذه الجهود ، غروسي نفسه، يأمل بنتيجة إيجابية".

يشار إلى أن محطة زابوروجيا النووية تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.

ومنذ مارس الماضي المحطة تحت حماية الجيش الروسي، حيث أكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة ضرورية لحماية وتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.