زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن باخموت المحصنة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن أوكرانيا لن تتخلى عن مدينة باخموت المحاصرة في شرقي البلاد.



وقال في ختام قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا عًقدت في كييف: "سنحارب طالما أمكننا ذلك"، واصفا باخموت بأنها "حصن".



وجدد دعوته بتقديم أسلحة أكثر وأقوى لمواجهة هجمات موسكو. وقال إنه "كلما كان لدينا المزيد من الصواريخ بعيدة المدى، وتجهيز أفضل لمدفعيتنا، كان إنهاء العدوان الروسي أسرع وتوافرت حماية أكبر للأمن والحرية الأوروبية".



وطالب بروكسل بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.



وأضاف: "نحن مهتمون بألا تحصل روسيا على فرصة لإحياء صناعة السلاح الخاصة بها"، مضيفا أن الإجراءات العقابية لم تفعل حتى الآن سوى إبطاء الجهود الروسية.



وتابع: "إذا كان هناك تسليم أسرع لشحنات الأسلحة ، وأسلحة ذات مدى أبعد، فلن نتراجع فقط عن باخموت، بل سنبدأ في تحرير دونباس المحتلة منذ عام 2014".