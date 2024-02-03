 تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار في المخدرات بكرداسة - بوابة الشروق
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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار في المخدرات بكرداسة

مصطفى بكر
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 6:50 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 6:50 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهما بحيازة 1500 كيلو جرام لمخدر البودر و2 سلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات لقوات مباحث مركز شرطة كرداسة بقيام 4 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة المركز.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات حيث تبين أنهم ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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