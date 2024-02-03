بوريل يدعو إلى تجنب التصعيد بعد الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بعد ضربات أمريكية استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق.

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجراً".

ولم يذكر بوريل الضربات الأمريكية بشكل مباشر، لكنه حذر مجدداً من أن الشرق الأوسط "مرجل يمكن أن ينفجر"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار إلى الحرب في غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية والقصف في العراق وسوريا والهجمات على سفن في البحر الأحمر، قائلاً: "لهذا السبب ندعو الجميع لمحاولة تجنب التصعيد".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة في البحر الأحمر في وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة على حماية السفن الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال بوريل إن المهمة ستكون "دفاعية"، ولن تنفذ أية هجمات برية ضد الحوثيين اليمنيين.