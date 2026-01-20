انتقد الناقد اللبناني ربيع فران، التصريحات الأخيرة التي أدلت بها الفنانة إلين خلف، وهاجمت فيها مدير أعمالها السابق جيجي لامار، حيث كتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "يا الله من هذه الفنانة الطيبة، التي إن أضرت أحدا بهذه الدنيا الفاسدة، فقد أضرت نفسها، فمصيبتها الوحيدة في هذا العالم الموحش أنها تُحب، وتحب فقط، الله يوفقها ويسترها".

وقد أثارت الفنانة اللبنانية إلين خلف الجدل بحوارها مع قناة المشهد في بودكاست "عندي سؤال"، تقديم المذيع محمد قيس؛ إذ فتحت للمرة الأولى منذ سنوات طويلة النار على مدير أعمالها السابق جيجي لامارا.

وقالت إلين، في الحوار، إنه عندما أرادت الانفصال فنيا عنه، حاربها وانتقم منها علنا عندما قرر تبني موهبة نانسي عجرم واكتشافها وتحويلها إلى نسخة منها، حيث قالت: "جيجي انتقم مني عندما قرر صناعة نجمة أخرى وهي نانسي عجرم التي حولها إلى نسخة مني، فقد أراد أن يكمل حياته ولا يتوقف عن العمل، ورغم ذلك فأنا أحبها كثيرا وأتمنى لها التوفيق".

وبادرها الإعلامي محمد قيس بسؤال آخر قائلا: "في الوقت الذي كان فيه جيجي يصنع نجمة أخرى، ماذا خسرتِ أنتِ؟"، لترد عليه إلين: "خسرت حالي ونجوميتي التي كانت آخذة في الصعود".

وذهبت إلين في حوارها إلى أبعد من ذلك، إذ اتهمت شركة إنتاج ألبوم الأطفال "شخبط شخابيط" بأخذه بالكامل منها وإعطائه لجيجي لامارا، الذي أخذه بدوره وقام بإعطائه رسميا لنانسي عجرم، والتي غنته بالفعل وحقق نجاحا مدويا وقتها.

كما أكدت إلين خلف في حوارها أن أغنية "أخاصمك آه" كانت لها في البداية، وعرض عليها الملحن الأغنية وأسمعها لها أكثر من مرة قبل أن تنشغل في أغنيتها الشهيرة "لو عندك كلام"، التي خرجت للنور وقتها، وقالت: "أخي وقتها نصحني أن أغني أخاصمك آه، ولكني لم أقتنع بها لحد كبير".