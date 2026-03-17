ماليزيا: إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الثلاثاء، إن إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف بتدوينة على منصة "إكس": "بينما يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر، تُبقي قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى مغلقة".

وبذريعة الأوضاع الأمنية، تغلق إسرائيل المسجد الأقصى أمام المصلين منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى "غير مبرر وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار إلى أن بلاده دعت إلى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى على الفور، مُؤكداً أن "الفلسطينيين ليسوا وحدهم".