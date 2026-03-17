رئيس وزراء أيرلندا يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم

يستعد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، لعقد قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التقليدية التي يقوم بها القادة الأيرلنديون لواشنطن بمناسبة عيد القديس باتريك.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء، إن من المقرر أن يجتمع "التاويش" (اللقب الرسمي لرئيس الوزراء في أيرلندا) مع الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي، كما سيلتقي نائب الرئيس جي دي فانس، في لقاءات من المتوقع أن تركز على تعزيز "الروابط التاريخية العميقة" التي تجمع بين البلدين.

ولكن الزيارة لم تسلم من الانتقادات، إذ واجه مارتن حملة انتقادات من بعض الأوساط بسبب لقائه ترامب على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وفي خطوة لافتة، أعلنت كل من ماري لو ماكدونالد، رئيسة حزب "شين فين"، وميشيل أونيل، رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، والتي تنتمي لنفس الحزب، مقاطعتهما لفعاليات عيد القديس باتريك في الولايات المتحدة، احتجاجاً على سياسات الإدارة الأمريكية تجاه قطاع غزة.

من جهته، دافع رئيس الوزراء الأيرلندي الأسبق إندا كيني عن أهمية هذه الزيارة السنوية، واصفا إياها بأنها "فرصة تحسدها عليها الدول الأخرى". وكان كيني أول رئيس وزراء أيرلندي يلتقي ترامب خلال ولايته الأولى عام 2017.