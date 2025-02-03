في لحظة مؤثرة على السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي الـ67، حظي رجال الإطفاء من إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بتصفيق حار من الحضور، في لفتة تقدير لدورهم البطولي في حماية المدينة من الحرائق والكوارث.

وسط تألق النجوم وأضواء الكاميرات، كانت هذه اللحظة بمثابة اعتراف مستحق لجنود الخطوط الأمامية، الذين يواصلون العمل بلا كلل للحفاظ على أمن وسلامة لوس أنجلوس.

تأتي هذه التحية بعد فترة عصيبة شهدت المدينة فيها العديد من الحرائق، حيث لعب رجال الإطفاء دورا محوريا في احتوائها وإنقاذ الأرواح.

وسلط هذا التكريم الضوء على جهود لوس أنجلوس في "نفض الرماد والتألق من جديد"، ليؤكد أن المدينة لا تقتصر فقط على عالم الفن والموسيقى، بل تحتفي أيضًا بأبطالها الحقيقيين الذين يجعلون الحياة فيها أكثر أمانا.