نقابات القطاع الحكومي في ألمانيا تتوصل لاتفاق بزيادة الأجور

تمكن ممثلون من نقابات العمال والحكومة في ألمانيا من التوصل لاتفاق في وقت مبكر من اليوم الأحد حول أجور موظفي القطاع الحكومي، متجنبين جولة أخرى من الإضرابات المدمرة.

وبعد أيام من المفاوضات، اتفق الجانبان على زيادة الأجور على مراحل متعددة على مدار 33 شهرا، مع حصول نحو مليون موظف بشكل تدريجي على زيادة في الأجور بلغت 8 بالمئة.

وتحدث فرانك بسيرسكه رئيس نقابة فيردي عن "أفضل نتيجة في قطاع الدولة لاتفاق بشأن الأجور منذ سنوات"، في حين قال مفاوض الولايات ماتياس كولاتز إن الزيادة التدريجية تسمح لمزيد من الأمن في مجال التخطيط.

وقال كولاتز إن الاتفاقية ستكلف الولايات الألمانية أكثر من 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار).

وكانت النقابات قد دعت إلى إضرابات تحذيرية خلال الأيام القليلة الماضية لزيادة الضغط لتحقيق مطالبهم، حيث أضرب موظفون عن العمل في عدة ولايات يوم الأربعاء الماضي ، فضلاً عن تنظيم مظاهرات كبيرة.