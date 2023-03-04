رونالدو يعلق على الفوز الصعب للنصر أمام الباطن

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي على الفوز العصيب لفريقه على حساب الباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

واحتاج النصر إلى 12 دقيقة وقت محتسب بدل ضائع زيدت إلى 15 بحسب مجريات اللعب، ليسجل أولاً التعادل مع ضيفه الباطن بعد تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة 17، ثم يحول تعادله إلى فوز بهدفين وأخيرا ختم بالثلاثية.

رونالدو الذي لم يسجل بصمته التهديفية في تلك المباراة علق قائلا عبر "تويتر": "دائماً آمن حتى النهاية.. إلى الأمام".

يذكر أن رونالدو سجل 8 أهداف مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق، حيث أصبح أول لاعب يسجل مرتين ثلاثية أو أكثر في الدوري هذا الموسم.