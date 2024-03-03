أوكرانيا: إصابة 16 شخصا في هجوم روسي على مدينة كوراكوفو

شنت القوات الروسية هجوما على مدينة كوراكوفو في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن فاديم فيلاشكين، مدير الإدارة العسكرية للمنطقة قوله في منشور على تطبيق تيليجرام "حتى الساعة 1600 بالتوقيت المحلي، أصيب 16 شخصا. من بينهم اثنان في حالة خطيرة".

وقال فيلاشكين إن مدينة كوراكوفو تعرضت لإطلاق للنار ظهر اليوم الأحد، مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت وسط المدينة، مما تسبب في تضرر ما لا يقل عن 15 مبنى سكنيا.

وأضاف فيلاشكين "وفقا للمعلومات الأولية، استخدم الروس قنبلة انزلاقية. ويعمل ممثلون عن السلطات المحلية والشرطة ورجال الإنقاذ في مكان الجريمة".