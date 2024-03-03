القوات الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، ونابلس، ورام الله، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7340، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 149 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.