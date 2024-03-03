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أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إطلاق إسرائيل النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية في غزة أمر غير مبرر.

والخميس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين حيث كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 112 فلسطينيا، وإصابة 760 آخرين.

وطالب بوريل بإجراء تحقيق دولي محايد في هذا الحدث المأساوي، بما يتيح صورة واضحة للأحداث والمسئوليات.

* حماية توزيع المساعدات

كما طالب بوريل، إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين.

واعتبر أن هذا الحادث الخطير للغاية يكشف أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تساهم في خلق الندرة والجوع والمرض، وهي تساهم أيضًا في خلق مستوى من اليأس الذي يؤدي إلى العنف.

وأكد بوريل أن القتال المتواصل وتجاهل القانون الإنساني الدولي سيؤدي إلى فوضى عارمة؛ ما يجعل توزيع المساعدات الإنسانية أمرا مستحيلا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي أدان مرارا وتكرارا وبأشد العبارات الممكنة الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.

وتابع بوريل: "أكدنا مرارا وتكرارا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن حدود القانون الإنساني الدولي، وسنواصل المطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن ودعم عمل المشاركين بشكل مباشر في المفاوضات لتحقيق هذه الغاية".

وحث المسئول الأممي، إسرائيل على التعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق عبر جميع نقاط العبور.

* ضرورة وقف الأعمال العدائية

كما دعا بوريل، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الدعوة إلى وقف عاجل للأعمال العدائية والتأكيد مجددا على الضرورة القصوى للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق من أجل تقديم مساعدات سريعة وضخمة وكافية استجابة لاحتياجات السكان المدنيين في غزة.

وشدد على الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في غزة.