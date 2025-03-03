تألقت نجمة «لالا لاند»، إيما ستون، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، بحضور لافت وقصة شعر قصيرة تميزت بالجرأة، مرتدية فستان بلمعة الميتاليك الشهيرة من دار أزياء «Louis Vuitton».

انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، منذ قليل وسط أجواء مشتعلة ومنافسة شديدة، بحضور أبرز نجوم هوليوود، حيث شهدت السجادة الحمراء إطلالات فاخرة وتصاميم مبهرة من كبريات دور الأزياء العالمية.

وكعادته، يشهد الحفل منافسة قوية بين أبرز الأفلام، من بينها Emilia Pérez، Wicked، The Brutalist، Conclave، وAnora، إلى جانب لحظات استثنائية مثل تكريم موسيقى سلسلة جيمس بوند الشهيرة، وأداءات موسيقية خاصة لنجوم مثل أريانا جراندي وسينثيا إريفو.

ولم يخل الحدث من المفاجآت، حيث يحصل المرشحون الرئيسيون على حقيبة هدايا فاخرة بقيمة 200 ألف دولار، تتضمن إقامة في منتجعات فاخرة ومستحضرات تجميل راقية، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى الليلة الأهم في عالم السينما.