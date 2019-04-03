مصدر: السلطات الإثيوبية ستصدر غدا أول تقرير عن تحطم طائرة بوينج

قال مصدر لوكالة "رويترز" إن السلطات الإثيوبية ستصدر أول تقرير عن تحطم طائرة الرحلة 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، غدا الخميس الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت جرينتش).

وكان مواطنون من 35 دولة بين 157 من الركاب وطاقم الطائرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة الجديدة وهي من طراز بوينج 737 ماكس 8 بعد ست دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا في أجواء صحوة.

كانت الكارثة التي وقعت يوم 10 مارس ثاني واقعة تتحطم فيها طائرة من طراز ماكس 8 في خمسة أشهر، ودفعت شركات الطيران في أنحاء العالم إلى وقف تشغيل هذا الطراز الذي يمثل أفضل طائرات بوينج مبيعا.