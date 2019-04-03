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السفير الإيطالي لدى موسكو: زيارة بوتين لروما ستشكل حدثا بارزا في العلاقات بين البلدين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 1:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 1:34 م

قال السفير الإيطالي لدى موسكو، باسكوالي تيراتشيانو، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيطاليا ستشكل حدثا بارزا لتعزيز العلاقات بين البلدين لبحث القضايا الثنائية والدولية.

وأضاف تيراتشيانو - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن تبادل الزيارات الثنائية كان مكثفا خلال الأشهر الأخيرة، ففي أكتوبر عام 2018 قام رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بزيارة موسكو، كما زار موسكو رؤساء مجلسي البرلمان الإيطالي مطلع العام الجاري.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين - في وقت سابق - إنه يتم تنسيق الإطار الزمني لزيارة بوتين إلى إيطاليا - التي من المقرر أن تتم خلال النصف الأول من العام الجاري - مع قنوات دبلوماسية.

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