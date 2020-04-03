تل أبيب تبث حفلا وقت الغروب اليوم عبر الإنترنت وسط قيود بسبب كورونا

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تبث مدينة تل أبيب الإسرائيلية حفلا عند غروب شمس عبر الإنترنت اليوم الجمعة، وسط قيود عالمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطات المدينة أنه سيتم بث الحفلة من سطح مبنى البلدية من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء (1400 حتى 1500 بتوقيت جرينتش).

وسيتم بث الحفل عبرموقع فيسبوك من خلال تطبيق زووم لمؤتمرات الفيديو "حتى يتسنى للسكان والأشخاص من جميع أنحاء العالم المشاركة والرقص من غرف المعيشة"، بحسب بيان من البلدية.

يشار إلى أن إسرائيل سجلت حتى الآن 6857 حالة إصابة بالفيروس منذ انتشاره، توفى منها 37 وتعافى 338.