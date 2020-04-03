عباس يحث الفلسطينيين على التضامن والتكافل والبقاء في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا

حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة الفلسطينيين على التضامن والتكافل والبقاء في منازلهم في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال عباس في كلمة متلفزة له "بعد انقضاء شهر على اكتشاف فيروس كورونا في فلسطين، نسعى لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك في أضيق نطاق ممكن".

وأشار إلى أنه قرر تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما "أمام الظروف الاستثنائية التي نعيشها وحرصا على المصلحة العامة، واستنادا إلى توصية الجهات المختصة".

وذكر أن الغرض من ذلك "إدارة شؤون البلاد على أكمل وجه في هذه المرحلة الحرجة، التي تستدعي إجراءات استثنائية ضرورية لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار".

وحذر عباس من "خطر فادح على الوضع الصحي" عند عودة عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من إسرائيل إلى قراهم هذه الأيام، داعيا إياهم لعدم الاختلاط، والالتزام الصارم بإجراءات الفحص والحجر.

وقال "نحن نعمل جاهدين مع الجهات المعنية لتنسيق عودتهم، وعمل كل الإجراءات اللوجستية والطبية اللازمة لسلامتهم".

وجدد عباس مطالبة إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها، محملا إياها المسؤولية عن سلامتهم.