أرسنال يستعيد قمة البريميرليج مؤقتا بثنائية في لوتون تاون

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استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه لوتون تاون بهدفين نظيفين في الجولة الـ 31 من المسابقة.

استفاد الفريق اللندني صاحب الأرض والجمهور، من تقدم مبكر عن طريق نجمه مارتن أوديجارد الذي استغل تمريرة من الألماني كاي هافريتز ليسدد كرة أرضية في الشباك بالدقيقة 24.

وفي الدقيقة 44 نجح أرسنال في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة بعدما حول الياباني دايكي هاشيوكا كرة عرضية أمام المرمى إلى داخل شباك فريقه.

وكان الإسباني مايكل أرتيتا مدرب أرسنال قد أجرى عدة تعديلات على تشكيل الفريق من بينها الدفع بلاعب الوسط الهجومي إيميل سميث روو الذي حصد جائزة رجل المباراة.

ورفع أرسنال رصيده بهذا الانتصار إلى 68 نقطة في الصدارة مؤقتا من 30 مباراة، في حين يظل لوتون تاون بـ 22 نقطة في المركز الـ18