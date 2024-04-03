رئيس السنغال الجديد يعين رئيس وزراء مثيرا للجدل

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قام الرئيس السنغالي المنتخب حديثا باسيرو ديوماي فاي بتعيين زعيم المعارضة عثمان سونكو رسميا رئيسا جديدا للوزراء.

وأصدر فاي (44 عاما) الإعلان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، والذي يقضي بتعيين حليفه المقرب الذي يتمتع بدعم بين الشباب السنغالي. وأدى فاي اليمين الدستورية قبل ساعات.

ويُعرف سونكو (49 عاما) بمعارضته الفساد، وهو منتقد للنخبة في البلاد، ومشجع للوحدة الأفريقية، ومسلم محافظ.

وكان قد تم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية في نهاية مارس بعدما تلقى حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير بوزير حيث اتهمه بالفساد.

وفي يونيو صدر بحقه حكما بالسجن عامين فيما يتعلق بتهمة الانتهاك الجنسي لشابة تبلغ 20 عاما.

وكان فاي نفسه قد احتجز لـ11 شهرا بناء على منشور على فيسبوك انتقد فيه المؤسسة القضائية السنغالية.

واندلعت مظاهرة حاشدة وأعمال شغب ردا على ذلك مثلما فعلوا في السابق عندما اعتقل سونكو في 2021.

وتم الإفراج عن سونكو وفاي من السجن قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية.