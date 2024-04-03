فازت شركتا سامسونج للهندسة وجي إس للإنشاءات الكوريتان الجنوبيتان بصفقة مشروع بناء محطة غاز في المملكة العربية السعودية بقيمة 6ر9 تريليونات وون (22ر7 مليار دولار أمريكي)، وهو أكبر طلب لشركة كورية جنوبية في الدولة الشرق أوسطية، حسبما ذكر المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء.

ويذكر أن برنامج زيادة غاز الفاضلي هو مشروع تديره شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة، أرامكو لتوسيع قدرة محطة الغاز الحالية في حقل نفط، على بعد حوالي 80 كيلومترا من مدينة الجبيل في السعودية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي إن الصفقة تعتبر نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس يون سيوك-يول إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البناء والبنية التحتية.

وأضاف أن هذه تمثل ثالث أكبر طلبية خارجية تفوز بها شركة كورية جنوبية، بعد مشروع محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1ر19 مليار دولار ومشروع مدينة بسماية الجديدة في العراق بقيمة 7ر7 مليارات دولار.

وقالت شركة سامسونج للهندسة في بيان إنها أبرمت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لبناء منشأتين لمعالجة الغاز كجزء من برنامج توسيع المحطة.

ويمثل هذا أكبر عقد منفرد في تاريخ الشركة وأكبر صفقة على الإطلاق حصلت عليها شركات البناء الكورية الجنوبية من دولة الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن استكمال المشروع سيرفع الطاقة الإنتاجية اليومية للمحطة إلى 38 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من 25 مليون قدم مكعب قياسي يوميا حاليا.

وتشارك سامسونج للهندسة حاليا في مشروعين لبناء منشأتين لمعالجة الغاز وتخزينه في السعودية، والتي تستثمر بدرجة كبيرة في محطات الغاز في محاولة لتعزيز إنتاج الغاز.

وفي ملف تنظيمي منفصل، قالت شركة جي إس للإنشاءات إنها حصلت على صفقة بقيمة 22ر1 مليار دولار لبناء وحدة لاستخلاص الكبريت في المحطة، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي 41 شهرا.