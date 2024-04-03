الرئيس الألماني يتعهد بمواصلة دعم بلاده للناتو

أكد الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، استمرار دعم بلاده الكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في المستقبل، وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الحلف.

وجاء في خطاب بعث به الرئيس الألماني إلى أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج،: "سنواصل الاستثمار في جيشنا، وسننفق نسبة الـ 2% (من إجمالي الناتج المحلي) بشكل موثوق ودائم على الدفاع، وسنعزز الدعامة الأوروبية في الناتو والوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وأضاف شتاينماير في الخطاب الذي نُشِر اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى ذلك حتى بعيدا عن نتائج الانتخابات المحتملة في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وتابع شتاينماير: "السبب الرئيسي هو أن قوة الناتو ووحدته لم تكن في أي وقت مضى بمثل هذه الأهمية. لم نشعر يوما في أوروبا، أو في ألمانيا، بمثل هذه الشكل المباشر بالحاجة إلى حلف الناتو من أجل أمننا الخاص وحماية حريتنا وديمقراطيتنا" مشيرا إلى أن الحلف الدفاعي يشهد الآن اللحظة الأكثر حرجا في تاريخه.

وقال شتاينماير إنه عندما بدأت الحرب الروسية- الأوكرانية قبل عامين، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن الغرب ضعيف ومنقسم "لكن العكس هو الصحيح، فالحلف في ظل حرب بوتين أصبح أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى".

وطالب شتاينماير الجميع بتقديم إسهامه من أجل أن يبقى الحلف على ما هو عليه "ولاسيما من خلال وفائنا بالتزاماتنا وتزويد الناتو بالقوة العسكرية والقدرات العسكرية التي يحتاج إليها".