السفير الألماني في ليبيا: مستعدون لتقديم الدعم لتعزيز مفوضية الانتخابات لتنظيم الانتخابات

أعرب السفير الألماني فى ليبيا ميكائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده تقديم الدعم لتعزيز مفوضية الانتخابات لتنظيم الانتخابات الليبية.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات "عماد السايح" التقى اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا "ميكائيل أونماخت"، والوفد المرافق له بمقر المجلس.



وأضاف المكتب الإعلامي للمفوضية، أن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع تنفيذها خلال العام الحالي.



وعبر (أونماخت) خلال اللقاء عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.