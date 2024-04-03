 السفير الألماني في ليبيا: مستعدون لتقديم الدعم لتعزيز مفوضية الانتخابات لتنظيم الانتخابات - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أبريل 2024 9:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السفير الألماني في ليبيا: مستعدون لتقديم الدعم لتعزيز مفوضية الانتخابات لتنظيم الانتخابات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 8:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 8:38 م
أعرب السفير الألماني فى ليبيا ميكائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده تقديم الدعم لتعزيز مفوضية الانتخابات لتنظيم الانتخابات الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات "عماد السايح" التقى اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا "ميكائيل أونماخت"، والوفد المرافق له بمقر المجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمفوضية، أن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع تنفيذها خلال العام الحالي.

وعبر (أونماخت) خلال اللقاء عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك