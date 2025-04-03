فرنسا تعارض كل أشكال الضم الإسرائيلي في الضفة وغزة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، معارضة بلاده أي شكل من أشكال الضم الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكر لوموان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة، اليوم الخميس، أن "باريس تدين استئناف إسرائيل الهجمات على المدنيين الفلسطينيين في غزة"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ووصف انتهاك وقف إطلاق النار بأنه "تراجع مأساوي"، مؤكدا معارضة فرنسا لأية عمليات ضم سواء في الضفة الغربية أو غزة.

وشدد على أهمية استئناف المفاوضات في المنطقة، قائلا "عدد القتلى الفلسطينيين بلغ مستوى كارثيا".

كما استنكر استهداف البنية التحتية المدنية التابعة للأمم المتحدة في غزة، معتبرا ذلك "أمرا غير مقبول"، وأن العاملين في المجال الإنساني يجب عدم استهدافهم تحت أي ظرف.