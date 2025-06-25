الرئيس الفلسطيني يؤكد في رسالة إلى ترامب استعداده للتوصل إلى اتفاق سلام شامل

عباس: معكم يمكننا تحقيق ما كان يبدو مستحيلا ويحدونا الأمل والثقة بقدرتكم على صنع تاريخ جديد لمنطقتنا

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن بالغ شكره وتقديره لجهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الناجحة في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، معتبرا ذلك خطوة ضرورية ومهمة لنزع فتيل الأزمات التي يعاني منها العالم، ما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة.

واستذكر في رسالة إلى نظيره الأمريكي، مواقف ترامب الشجاعة التي عبر فيها عن ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم، مضيفًا: «الأمر يشكل خطوة إضافية في جهوده المهمة، الساعية لإحلال السلام العادل والشامل بيننا، وبين الإسرائيليين، وفي العالم أجمع، وإعطاء الأمل لشعوب منطقتنا بأن السلام يمكن أن يتحقق، وأن العدالة يمكن أن تسود، إذا ما توفرت الإرادة والقيادة التي تمثلونها».

وجدّد التأكيد على استعداد السلطة الفلسطينية الكامل، للعمل عن كثب مع الرئيس ترامب والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، للتفاوض فورًا، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وتنفيذه، ضمن إطار زمني واضح وملزم؛ ينهي الاحتلال، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع، سلام عادل ودائم، قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد «استعداد دولة فلسطين للعمل مع الرئيس ترامب ومع المملكة العربية السعودية، والدول العربية والإسلامية، والشركاء الأوروبيين والدوليين، من أجل تحقيق وعد السلام، وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للجميع».

وأضاف: «معكم، يمكننا تحقيق ما كان يبدو مستحيلا: فلسطين معترف بها، حرّة، ذات سيادة وآمنة، وإسرائيل معترف بها وآمنة، ومنطقة تنعم بالسلام والازدهار والتكامل.. ويحدونا الأمل والثقة بقدرتكم على صنع تاريخ جديد لمنطقتنا يعيد للمنطقة السلام المفقود منذ أجيال طويلة».