عروض ملتقى السمسمية تعيد ذكريات النضال والصمود لجمهور الإسماعيلية

اختُتمت فعاليات ملتقى السمسمية القومي في دورته الثالثة، الذي استمر على مدار يومين بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.

ونظم الملتقى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفاءً بتسجيل آلة السمسمية على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، ضمن جهود وزارة الثقافة لصون التراث المصري.

- عروض اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني من الملتقى باقة من العروض التراثية والفنية المتنوعة التي قُدمت على مسرحين متوازيين، بمشاركة فرق الآلات والفنون الشعبية من محافظات القناة وسيناء.

وانطلقت العروض من مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، بفقرات استعراضية مستوحاة من فلكلور القناة قدمتها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، تدريب شريف مبارك، منها: "الصيادين"، "بتغني لمين يا حمام"، إلى جانب رقصة التنورة المميزة. حضر الفعاليات الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع الإسماعيلية، والفنان ماهر كمال، مخرج الحفل، ولفيف من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية.

وتفاعل الجمهور مع الفقرات الغنائية التي قدمتها فرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة أحمد عدوية، منها: "يا بيوت السويس"، "إحنا السوايسة"، و"يا ريس البحرية".

كما خطف العازف الصغير محمد أسامة الأنظار بفقرة عزف منفرد على آلة السمسمية، أعادت ذكريات النضال والصمود إلى أذهان أبناء مدن القناة.

وقدمت أيضًا فرقة الطور التلقائية بقيادة سحر عيد مجموعة من الأغاني التراثية التي جسدت أصالة الفلكلور السيناوي منها: "يا معلمين الصبر"، "شفت السمك"، "لا لا يا خيزرانة"، و"اشتقنالك يا حلو"، وغيرها من الأغنيات التي أضفت أجواءً من البهجة والاعتزاز بالتراث.

تواصلت الفعاليات مع مجموعة من العروض الفنية على مسرح شاطئ الفيروز، أمتعت خلالها فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة أحمد العشري، الجمهور بباقة من الأغاني التراثية منها: "على نور الفنار"، "غني يا سمسمية"، "آه يا لالالي"، "البحرية"، "الصيادين"، و"الجوابي"، وغيرها.

كما تغنت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، تدريب الفنان أحمد يحيى مولر، بمجموعة من الأغاني التي زادت من حماس الجمهور منها: "إسماعيلية ياللي هواكي"، "وراك وراك"، "دار الشدوف"، "كان الجميل"، "حلوة يا إسماعيلية"، "أنا الإسماعيلي"، "أبويا وصاني"، و"مصر العظيمة بشعبها"، بالإضافة إلى فقرة عزف منفرد على السمسمية لمدرب الفرقة. واختتمت الفعاليات بفقرات استعراضية لفرقة "ضمة وحظ" بالإسماعيلية، بقيادة سامح وهاب، وسط تفاعل كبير.

- أهداف الملتقى وفعالياته

نُظم ملتقى السمسمية القومي في دورته الثالثة من قِبل الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونُفذ بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، في إطار جهود الوزارة لصون التراث الشعبي لمدن القناة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الفنون.

كان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، قد شهدوا حفل افتتاح الملتقى، بحضور العديد من المحافظين ورؤساء الجامعات وقيادات هيئة قناة السويس ونقيب الصحفيين، إلى جانب مشاركة واسعة من أبناء المحافظة.

وتضمن الحفل تكريم عدد من رموز فن السمسمية تقديرًا لعطائهم في حفظ هذا التراث الشعبي، وتكريم اللجنة العلمية التي أسهمت في تسجيل آلة السمسمية على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، في إنجاز وطني يعكس مكانة هذا الفن كأحد مكونات الهوية المصرية الأصيلة.