رونالدو يتحدى بنزيما في تشكيل النصر والاتحاد للسوبر السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر والفرنسي لوران بلان المدير الفني للاتحاد تشكيلي فريقيهما لمباراة كأس السوبر السعودي.

ويتقابل الاتحاد والنصر في هونج كونج بالدور نصف النهائي لبطولة السوربر، علماً بأن الطرف الآخر من نصف النهائي يتقابل الأهلي مع القادسية.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر والذي يضم كل من:-

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – إينيجو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – جواو فيليكس

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – كينجسلي كومان.

ويضم تشكيل الاتحاد كل من:-

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – سعد الموسى – مهند الشنقيطي

خط الوسط: نجول كانتي – فابينيو – حسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من: محمد العبسي – محمد برناوي – معاذ فقيهي – حامد الغامدي – عبدالعزيز البيشي – ياسين جابر – صالح الشهري – عبدالرحمن العبود – عوض الناشري – فيصل الغامدي – أوناي هيرنانديز – فيصل الغامدي